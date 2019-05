Claudia Effenberg (53) gibt erste Hochzeitsdetails preis! Die Dirndl-Designerin ist bereits seit 15 Jahren mit dem Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg (50) verheiratet – das hindert die beiden aber nicht daran, sich ein zweites Mal ewige Treue zu schwören. Im Promiflash-Interview gibt die 53-Jährige nun einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Fans erwarten dürfen: "Ich glaube, es wird eher sowas Witziges oder was ganz Kitschiges. Vielleicht in Las Vegas mit Elvis, mit so 'ner kitschigen Hochzeitstorte. Also irgendwas, wo man auch danach drüber lachen kann", freut sich Claudia.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de