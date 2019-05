Nach diesen Szenen können Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) ihre Liebelei eigentlich nicht mehr verheimlichen! Die Kuppelshow-Stars werden nach und nach unvorsichtiger: Die ersten Informationen, dass das Bachelor-Babe und der Ex-Rosenkavalier miteinander anbandeln, lagen Promiflash schon vor rund einem Monat vor. Seitdem deuten immer wieder Hinweise daraufhin, dass die beiden mehr als nur gute Freunde sind. Aktuell machen Angelina und Basti offenbar gemeinsam auf Mauritius Urlaub: Dieses Video könnte sie endgültig entlarven!

Ist das also endlich ihr lang ersehntes Paar-Coming-out? Wie ihre Instagram-Story zeigt, ging es für Angelina heute mit einem Quad hoch hinaus. Begleitet wurde sie dabei zum Einen von einem Wildpark-Führer, zum Anderen von einer zweiten Person, die Basti mehr als verdächtig ähnlich sieht. Ihren abenteuerlustigen Ausflug hielt die Fitness-Beauty Clip für Clip fest. Während sie in vielen Videos selbst hinterm Steuer sitzt, beweist ein Clip ganz am Schluss: Angelina fährt bei jemandem hinten auf einem Quad mit – und dabei dürfte es sich ziemlich eindeutig um Sebastian handeln. Sind diese Aufnahmen also quasi ihre ersten öffentlichen Pärchenfotos?

Wer sich selbst von den vermeintlichen Couple-Momenten im Netz überzeugen will, dürfte enttäuscht sein. Angelina hat die entsprechende Story bereits wieder gelöscht – jedoch gekürzt und wieder hochgeladen, sodass die pikanten Turtel-Augenblicke abgeschnitten und damit nicht mehr sichtbar sind.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Mai 2019

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger auf einem Quad, Mai 2019

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek auf Mauritius, Mai 2019

