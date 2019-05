Erneutes Kinderglück bei Ania Niedieck (35) – jetzt enthüllt sie das Baby-Geschlecht! Zum zweiten Mal wird die Alles was zählt-Darstellerin Mama. Im April verkündete Ania die erfreulichen Schwanger-News und verriet, dass sie sogar schon im fünften Monat ist. Jetzt plaudert die Schauspielerin aus, auf was sie, Ehemann Chris und ihr dreijähriges Töchterchen Charlotte sich freuen dürfen: "Es wird ein Mädchen", so die 35-Jährige gegenüber RTL.



