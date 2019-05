Liebe im Eilschritt – so lässt sich jedenfalls Anne Wünsches (27) brandneue Partnerschaft beschreiben! Erst Anfang des Jahres ging ihre Beziehung mit Henning Merten zu Ende – nun hat die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. In einem YouTube-Video verrät sie erste Details über den noch unbekannten Mann: "Als wir uns getroffen haben, kannte er mich gar nicht. Er wusste gar nicht, wer ich bin. [...] Ganz kurz gefasst, war es ein Date und dieses Date verlängerte sich einfach um zwei Tage, also er blieb einfach hier."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de