Sarah Lombardi (26) wagt sich wieder aufs Eis! Bereits Anfang 2019 bewies die Musikerin bei Dancing on Ice: Sie weiß, wie man trotz Eiseskälte dem Publikum einheizt. Nun wagt die Show-Siegerin ein Comeback auf den glatten Grund: Sie ist bei "Holiday on Ice" dabei! Promiflash erzählt sie beim Milka Charity-Blobbing-Event in Hamburg, worauf sie sich am meisten freut: "Ich freue mich auch, dass ganz viele Leute dann hoffentlich kommen und mich wieder auf dem Eis sehen und mich anfeuern. Das wird schön.”



