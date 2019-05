Germany's next Topmodel hat am Donnerstag den Vogel abgeschossen! In einem fulminanten Finale kürte Heidi Klum (45) gestern Simone zu ihrer 14. Siegerin. Doch der Triumph der Studentin ging in dem Durcheinander förmlich unter: Von einer Live-Hochzeit über einen total gelangweilten Moderator und schwache Frauenpower-Reden bis hin zu einem nicht-strippenden Stripper war die Show von skurrilen Highlights gespickt! Promiflash zeigt euch die fünf absurdesten Momente des Abends.



