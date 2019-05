Jetzt äußert sich Elena Carrière (23) zu Julia Wulfs (24) Sticheleien! Im Laufe der vergangenen Germany's next Topmodel-Staffel betonte die Ex-Kandidatin Julia immer wieder: Das Drama um die Siegerin Simone Hartseil würde sie total an ihre GNTM-Zeit im Jahr 2016 erinnern! Denn genau wie Simone war auch ihre damalige Rivalin Elena die Überfliegerin der Staffel – und eckte ständig bei ihren Mitstreiterinnen an. Laut Julia kommt es außerdem nicht von ungefähr, wenn immer dieselbe Person im Mittelpunkt von Streitereien steht. Im Promiflash-Interview bei der GNTM Experience bezieht Elena jetzt Stellung zu diesem Seitenhieb...



