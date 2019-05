Diese Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatinnen lassen schon jetzt die Temperaturen höher steigen! Eigentlich zieren sich die Teilnehmerinnen von Heidi Klums (45) Modelcontest meist, wenn es darum geht, die Hüllen fallen zu lassen. Doch bei diesen ehemaligen Show-Girls scheint die Scheu vor nackter Haut inzwischen vollkommen verflogen zu sein: Pia Riegel (23), Toni Dreher-Adenuga (19), Kim Hnizdo (22), Leticia Jolie (20), Sarina Nowak (25) oder auch Carina Zavline (22) zeigen sich aktuell im Netz ziemlich knapp bekleidet. Was wohl ihre einstige Mentorin Heidi zu dieser scharfen Sex-Offensive sagen würde?

Mega-Dokolleté oder bauchfrei scheint bei den einstigen GNTM-Mädels gerade ziemlich hoch im Kurs zu sein – denn so zeigten sich einige von ihnen zuletzt auf Instagram. Während Sarina und Carina in sexy Abendgarderobe ihre Oberweite in Szene setzten, präsentierten Toni und Leticia und coolen Tube Tops ihre gestählten Sixpacks! Pia setze auf die Freizügigkeit sogar noch eine Schippe drauf – und postete ein Spiegel-Selfie nur in rosafarbener Spitzenunterwäsche! Auch die einstige Gewinnerin Kim versteckte ihre Kurven nicht und ließ sich in einem knappen Bikini ablichten.

Die sexy Schnappschüsse lohnen sich auf jeden Fall – denn die Mädels kassieren dafür nicht nur reihenweise Kompliment ihrer Follower, sie erhalten auch bis zu 20.000 Likes für die sexy Aufnahmen. Ob man die Damen also in Zukunft noch häufiger so unverhüllt sehen wird?

Instagram / carina Carina, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / toni.dreher Toni, GNTM-Siegerin 2018

Anzeige

Instagram / piariegel Pia Riegel, GNTM-Finalistin 2018

Anzeige

Instagram / kimhnizdo Kim Hnizdo, Model

Welches sexy Foto hat euch am besten gefallen? Sarina Carina Leticia Toni Pia Kim Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de