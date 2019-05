Thomas Gottschalk (69) und Karina Mroß gehen in die Liebesoffensive! Im März gab der Kult-Showmaster die Trennung von Noch-Ehefrau Thea bekannt. Kurz darauf die überraschenden News: Thomas soll bereits wieder vergeben sein – an Karina Mroß, Controllerin beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Jetzt stellten sich die Gerüchte als Wahrheit heraus: Bei einer Veranstaltung im Europapark in Rust am Wochenende gaben Thomas und Karina ihr Pärchen-Debüt – und tauschten vor den Linsen der Fotografen verliebte Blicke miteinander aus.



