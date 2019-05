Simone Hartseil ist die glückliche Gewinnerin von Germany's next Topmodel 2019! Doch die 21-Jährige hat keinen leichten Weg hinter sich: Während der Dreharbeiten kam es zwischen ihr den anderen Kandidatinnen immer wieder zum Streit. Sie fühlte sich in der Modelvilla regelrecht gemobbt und suchte sich nach der Zeit in Los Angeles sogar Hilfe bei einem Psychologen. Doch schritt die TV-Crew bei den Zickereien unter den Mädels eigentlich ein? "Ich sag nur eins: Leider ist es ja natürlich auch eine Show. Es kam natürlich jedem zugute, außer mir", offenbarte Simi im Gespräch mit Promiflash.



