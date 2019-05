Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Sender und Kandidatin bei den Germany's next Topmodel-Instagram-Accounts wirklich? Das erklärte Vorjahres-Siegerin Toni Dreher-Adenuga (19) am Tag des großen Finales im Promiflash-Gespräch: "Es wird uns ja auch ganz am Anfang gesagt, dass die Accounts bis zum heutigen Tage nach dem Finale ProSieben gehören und die das ja auch teilweise managen und auch helfen, dass sie diese Reichweite aufbauen und die Leute auch so auf dem Laufenden halten."



