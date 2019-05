Enrique Iglesias (44) kann von seinen Zwillingen einfach nicht genug bekommen. Regelmäßig verwöhnt der Latin-Sänger seine Fans im Netz mit putzigen Aufnahmen von seinen Kids. In seinem neuesten Instagram-Clip legte der Partner von Anna Kournikova (37) noch einen drauf und zappelte vor seinen Nachkommen herum, bis diese sich vor Lachen und Glucksen nicht mehr halten konnten. "In diesem Video sind drei Kinder", witzelte der Vollblutpapa in der Bildunterschrift zu seinem Post.



