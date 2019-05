Wer die Stimme von Thomas Fritsch hört, erinnert sich vermutlich an viele verschiedene Charaktere: Etwa an Scar aus König der Löwen, Russell Crowe (55) aus dem US-amerikanischen Film "Gladiator" oder an den Säbelzahntiger Diego aus Ice Age. Der 75-Jährige lieh als erfolgreicher Synchronsprecher allerhand Figuren seine einzigartige Stimme. Doch jetzt wird bekannt: Dem deutschen Schauspieler soll es momentan überhaupt nicht gut gehen!

Wie RTL berichtet, lebt der TV-Star zurzeit in einem Pflegeheim und sein Gesundheitszustand sei zudem nicht besonders gut. Ein Insider verrät sogar: "Er ist nicht mehr in der Lage zu sprechen. Ein Anwalt ist mittlerweile sein Vormund." Thomas hatte schon länger keine Jobs mehr als Synchronsprecher angenommen. In der sechsten Staffel von Game of Thrones steckte er hinter Lord Randyll Tarly – gab seinen Part dort aber wieder auf. Das letzte Mal hörte man ihn als Erzähler in "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer", der 2018 in die Kinos kam.

Bereits 1990 musste Thomas um seine Gesundheit kämpfen: Bei ihm wurde damals ein Gehirntumor entdeckt. "Ich saß am Strand und überlegte mir, ob ich mir die Pulsadern aufschneiden sollte", schilderte er nach seiner Erkrankung in einem Interview. Dadurch habe sich der "Der Wixxer"-Darsteller auch mit dem Tod auseinandergesetzt und entschloss sich dazu, dass seine Asche nach seinem Ableben auf der griechischen Insel Mykonos ins Meer gestreut werden sollte.

Getty Images Schauspieler Thomas Fritsch

Anzeige

Getty Images Thomas Fritsch, 2008

Anzeige

Max Bertani Thomas Fritsch in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de