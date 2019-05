Gewähren Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange ihren Fans einen intimen Einblick in ihr Liebesleben? Ein Clip in der Instagram-Story des amtierenden Bachelors wirkt, als wäre er direkt nach dem Matratzensport aufgenommen worden. Was sein Liebesleben angeht, ist das Paar tatsächlich sehr offen. Warum das so ist, haben Andrej und Jennifer Promiflash erst kürzlich verraten: "Na ja, wenn jemand gefragt wird: 'Wie ist euer Sex?' Dann man ja auch sagen, dass er ziemlich gut ist. Weil er es ja auch ist. Und mehr war das auch nicht."



