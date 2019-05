Bahnt sich da etwa ein süßes Techtelmechtel an? Seit dem überraschenden TV-Kuss zwischen Germany's next Topmodel-Star Tatjana Danny und Male-Model Mario Adrion diskutieren ihre Fans wie wild: Wie steht es wirklich um die beiden? Promiflash hakt auf dem GNTM-Experience-Event in Düsseldorf bei Mario nach und erfährt: "Ich würde einfach sagen, wir haben uns getroffen, wir haben uns gut verstanden, da war eine Chemie." Obwohl ihr letztes Date etwas unglücklich abgelaufen ist, offenbart der YouTuber: "Ich hoffe, dass ich sie auch mal sehen kann ohne Kameras, so ganz normal, wo wir einfach nur miteinander sprechen können wie normale Menschen." Na, wenn das nicht vielversprechend klingt!



