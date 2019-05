Bekommen Michael Wendler (46) und seine Laura für ihre Liebe den Segen der Sterne? Seit einigen Wochen sind der Schlagerstar und die Abiturientin unzertrennlich – dass sie auf Wolke sieben schweben, zeigen sie gern und regelmäßig mit etlichen Knutsch-Bildern auf Social Media. Mittlerweile schmieden die beiden auch schon Pläne für die Zukunft, denn in zwei Jahren will der "Sie liebt den DJ"-Interpret seine 18-jährige Freundin sogar heiraten. Ob das eine gute Idee ist, hat nun eine Astro-Expertin analysiert!

Die Astrologin Inka Klee hat für RTL in die Sterne geschaut – und dabei erstaunliches über Michael entdeckt: "Michael Wendler ist vom Sternzeichen Krebs und somit sehr sensibel, tiefgründig, häuslich, emotional. Der Krebs lässt sich lieber von seinen Gefühlen leiten, als von Pflichten." Gerade weil der Bühnenstar so gefühlsbetont sei, pfeife er gern auf Konventionen und genieße die Zeit mit der Schülerin in vollen Zügen. Laura hingegen ist Löwe – und laut himmlischer Eingebung das komplette Gegenteil: "Sie steht supergern im Mittelpunkt, liebt Luxus, ist sehr feurig, energiegeladen und weiß im Leben ganz genau, was sie will", analysierte die Expertin schließlich weiter.

Kann diese astrologisch-explosive Mischung vorm Traualtar bestehen? Die Tierkreiszeichen-Spezialistin sah das skeptisch: "Eine Hochzeit könnte schwierig werden, denn bei ihren Sternzeichen prallen große Unterschiede aufeinander, die die beiden dann in den Griff bekommen müssen." Das begründete sie vor allem damit, dass der Krebs ein Wasser- und Löwe ein Feuer-Sternzeichen sei. "Die anfängliche Verliebtheit ist sehr schön, aber wenn das erstmal verflogen ist, kann es schwierig werden", fuhr Inka fort.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Mai 2019

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de