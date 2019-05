Jeanette Biedermann (39) gedenkt mit ihrem neuen Song ihres toten Vaters! Im Oktober 2016 starb der Papa der früheren Schmusesängerin an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Nach seinem Tod war es lange Zeit ruhig um die Musikerin gewesen. Jetzt ist sie mit ihrem neuen Song "Deine Geschichten" zurück. In der sanften Pop-Ballade erinnert die 39-Jährige sich ganz emotional an ihren Papa.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de