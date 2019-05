Wie hat Domenico De Cicco (36) eigentlich seine aktuelle Partnerin Julia kennengelernt? Hinter dem TV-Paar liegen einige Höhen und Tiefen: Vor Domenicos Bachelor in Paradise-Teilnahme trennten sich die beiden, um kurz darauf wieder zusammen zu finden und eine gemeinsame Tochter zu bekommen. Doch unter welchen Umständen sahen sich die beiden zum ersten Mal? Im Promiflash-Interview offenbarte Julia nun: Sie traf den Dschungelcamper in einer Bar – Liebe auf den ersten Blick sei es aber nicht gewesen! "Natürlich hatte ich Interesse, Domenico kennenzulernen und dann mit der Zeit ist das natürlich gekommen, dass ich mich in Domenico oder wir uns ineinander verliebt haben." Inzwischen könne sie sich kein Leben mehr ohne den Vater ihres Kindes vorstellen!



