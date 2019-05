Daniele Negroni (23) lässt trotz schlimmer Erfahrungen alles wie gehabt. Der einstige DSDS-Teilnehmer machte im vergangenen Sommer eine öffentliche Trennung von der Influencerin Tina Neumann (17) durch. Ob er sich da zukünftig mit Liebes-News eher bedeckt hält? "Oh nee. Dann habe ich so einen Druck. Dann muss ich immer perfekt sein, wenn ich jetzt quasi auf meine Fans treffe, dann müsste ich immer perfekt sein. Das ist nicht meine Welt", offenbarte der Sänger im Promiflash-Interview auf dem YOU Summerfestival.



