Ist die schlechte Beziehung zu seiner Mutter der Auslöser für seine jahrelangen Depressionen und Angststörungen? LionT (26) steht ganz offen zu seinen psychischen Problemen. In einem neuen YouTube-Video sprach der Web-Star nun erstmals über den möglichen Grund seiner Erkrankung: "Ich glaube, das liegt viel an der Beziehung, die ich zu meiner Mutter hatte. Ich und meine Mutter hatten nie wirklich ein gutes Verhältnis, weil sie mich schon in frühen Jahren sehr oft enttäuscht hat." Sie sei erst 18 gewesen, als der Rapper auf die Welt kam, und nicht in der Lage gewesen, sich um ein Kind zu kümmern, erklärte der 26-Jährige weiter.



