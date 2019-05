Jetzt ist das Liebesaus offiziell! Wochenlang spekulierten die Fans von Philipp Stehler (30) und Antonia Elena wie wild: Was ist nur bei dem Netz-Paar los? Obwohl der Ex-Kuppelshow-Kandidat aktuell mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen hat, fehlt in seinen Social Media-Beiträgen von seiner Freundin jede Spur. Jetzt steht auch fest, warum: In ihrer Instagram-Story bestätigt Antonia: "Wir beide sind seit Längerem jetzt schon kein Paar mehr, Philipp hatte mich aber aufgrund seiner Gesundheit darum gebeten, das auf Social Media erstmal nicht zu erwähnen." Philipp hat sich zur Trennung bisher noch nicht geäußert.



