Amira M. Aly zeigt sich als heiße Tanzmaus! Die schwangere Freundin von Oliver Pocher (41) ergatterte jetzt einen Mega-Job: Im neuen Musikvideo von Ex-Caught in the Act-Star Eloy de Jong (46) spielt die Visagistin eine sexy Sekretärin, die den Fensterputzer – gespielt von Eloy – bezirzt und anschließend im Tagtraum die Hüften schwingen lässt. Für die Bald-Mama war der Auftritt etwas ganz Neues, wie sie Bild erklärte: "Das war meine Premiere. Als die Anfrage kam, habe ich sofort zugesagt. Es war eine tolle Erfahrung und mal etwas Anderes!"



