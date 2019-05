Janina Kranz (24) sagt Lebewohl zum GZSZ-Cast! Die Schauspielerin mischte in ihrer Rolle als Karla Borchert seit März den Kolle-Kiez gehörig auf. Vor allem ihre krankhafte Besessenheit von Emily (gespielt von Anne Menden, 33) fesselte die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Vor wenigen Tagen gipfelte das Stalking-Drama dann sogar in einer Entführung! Das werden die letzten Szenen sein, in denen man Janina als Karla zu sehen bekommt – denn die Geschichte der psychisch kranken Praktikantin ist auserzählt. "Es ist vorbei. Es hat mega Spaß gemacht, die Rolle zu spielen", verabschiedete sich die Berlinerin im RTL-Interview von der Serie.



