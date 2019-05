Luca Hänni (24) kann wirklich tanzen! Der einstige DSDS-Kandidat holte mit seinem Song "She Got Me" beim Eurovision Song Contest den vierten Platz für die Schweiz. Seine Dance-Moves stellte der Musiker jetzt erneut in einem humorvollen Instagram-Clip zur Schau. Zu seinem ESC-Hit tanzte er eine River Dance-Variante. Wie gut sich der Sänger bewegen kann, wissen aber auch seine Kollegen. So schwärmte Daniele Negroni (23) im Promiflash-Interview beim YOU Summerfestival: "Er hat gezeigt, dass Tanzen und Singen, wenn man das miteinander verbindet, noch mal eine ganz andere Show ergeben. Das catcht viel mehr."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de