Roman Atwood (36) ist am Boden zerstört! Der YouTuber verkündete am Donnerstag traurige Neuigkeiten auf Twitter: Im Familienurlaub war seine Mutter Susan während einer Rollertour auf den Kopf gestürzt und kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben. "Ich stand in meinem Leben noch nie so unter Schock. Ich fühle mich taub und kann es nicht fassen. Mein Herz ist so schwer. Meine Mutter war alles für uns…", fasste er seine Trauer in seinem Statement zusammen.



