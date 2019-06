Mit dem DJ-Duo Dimitri Vegas und Like Mike brachte Paris Hilton (38) vor zwei Wochen eine neue Single auf den Markt. Jetzt gibt es endlich auch das Musikvideo zu "Best Friend's Ass" – und dieses scheint eine Fan-Theorie zu bestätigen: Die Community hatte nämlich vermutet, dass es in dem Song um den Allerwertesten der Reality-Queen Kim Kardashian (38) geht. Tatsächlich taucht Paris' On-off-BFF zweimal in dem Clip auf – allerdings nur von vorne.



