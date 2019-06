Für kein Geld der Welt! Dieses Motto gilt in einer Hinsicht offenbar auch für Pietro Lombardi (26). Deutschlands Superstar von 2011 sitzt mit Dieter Bohlen (65) in der DSDS-Jury. Seine Ex Sarah Lombardi (26) wird ab sofort mit dem Poptitan bei Das Supertalent zu sehen sein. Der 26-Jährige schlug nach dem Beziehungs-Aus ein Projekt mit seiner Verflossenen aus. "Ich möchte einfach mit ihr keine Sendung mehr gemeinsam machen, da das Kapitel Sarah und Pietro beruflich zu Ende ist. Schon damals nach der Trennung habe ich eine hohe sechsstellige Summe abgelehnt, um nicht weiter mit ihr zusammen zu drehen", betont er im Interview mit Bild.



