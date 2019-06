Seit Kurzem ist die Überraschung perfekt: Sarah Lombardi (26) wird in der kommenden Staffel von Das Supertalent in der Jury sitzen. Kein Wunder also, dass die Neuigkeit beim Milka Charity-Blobbing-Event das Thema des Tages war. So schwärmte DSDS-Jurorin Oana Nechiti (31) im Promiflash-Interview: "Also, wenn man rückblickend überlegt, wie viel sie in ihren frühen Jahren so erlebt hat, als Künstlerin, als Frau, als Mutter, als alles. Hochachtung habe ich vor Sarah. Ich glaube Sarah, gerade Sarah, braucht keine Tipps."



