Zwillingsalarm im Hause Nechiti! In Deutschland dürfte Oana Nechiti (31) dem Großteil des Fernseh-Publikums bekannt sein: Die Tänzerin wurde durch ihre Auftritte bei Let's Dance zum Star und ist nun als DSDS-Jurorin erfolgreich. In Rumänien wird sie aber des Öfteren für ihre schauspielernde Schwester Diana gehalten – und umgekehrt. Immerhin sehen sich die beiden zum Verwechseln ähnlich, wie Fotos von dem Geschwisterpaar beweisen. Im Promiflash-Interview beim Milka Charity-Blobbing-Event in Hamburg erzählt Oana: "Menschen sind zu ihr hingegangen und haben gesagt: 'Du hast gerade so toll getanzt' und dann hat sie gesagt: 'Ja, aber eigentlich war das nicht ich, das war meine Schwester.'"



