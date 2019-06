Kurz vor dem Finale von Germany's next Topmodel traf Promifash die YouTuberin Dagi Bee (24) in Düsseldorf. Und dabei verriet diese, dass sie früher ein riesiger Fan der Sendung gewesen sei. Heute verfolge sie die Show hingegen nicht mehr so regelmäßig. Die Beetique-Erfinderin hat jedoch eine Schwester, die mit ihren 14 Jahren genau in der passenden Zielgruppe der GNTM-Zuschauer liegt. Aber wie fände Dagi es eigentlich, wenn Leni Mariee sich bei dem TV-Format bewerben würde? "Ganz ehrlich? Ich würde sagen: Leni, nee, mach es lieber nicht", gestand Dagi im Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de