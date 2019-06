Er war Teil eines unglaublichen Phänomens: In Verlauf der acht Staffeln des Fantasy-Spektakels Game of Thrones wurde nur drei deutschen Schauspielern die Ehre zuteil, in der polarisierenden HBO-Serie mitzuwirken – einer von ihnen war Marc Rissmann. Im Promiflash-Interview beim Mazda Spring Cocktail 2019 in Berlin schwärmt der Schauspieler, der in der finalen Staffel in der Rolle des Harry Strickland zu sehen war, von den Dreharbeiten: "'Game of Thrones' war groß und toll, aber es war total liebevoll und trotzdem wahnsinnig persönlich, eine total schöne Erfahrung, dass man ein Teil von diesem Welt-Phänomen war."

