Das wäre die nächste spannende Konstellation bei Let's Dance! Im vergangenen Jahr nahmen die YouTube-Brüder Heiko (20) und Roman Lochmann (20) an dem Tanzformat teil. Aber wie würden eigentlich die beliebten Twin-Webstars Lisa und Lena (16) auf eine Anfrage des TV-Formats reagieren? "Vielleicht in der Zukunft mal. Jetzt erst mal nicht, aber wer weiß, was in der Zukunft noch alles auf uns zukommt?", verrieten die ehemaligen TikTok-Stars im Promiflash-Interview auf der Place to b-Berlinale Party.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de