Patricia Blanco (48) packt über ihre Sex-Vorlieben aus! Die TV-Bekanntheit ist seit Kurzem wieder frisch vergeben: Ihren neuen Freund hat sie der Öffentlichkeit zwar noch nicht vorgestellt, jedoch bereits verraten, dass sie sich in Frankreich kennengelernt haben und er auf den Namen Christoph hört. Bei einer so jungen Beziehung sprudeln doch bestimmt auch öfter die Lust-Hormone über – was bringt Patricia dabei eigentlich so richtig auf Touren? Promiflash hat sie es verraten: "Anturner muss natürlich der Partner sein und ich finde, es darf nicht sofort zur Sache gehen, sondern ich finde das Vorspiel wahnsinnig wichtig."



