Was steckt hinter Niklas Schröders (30) OP-Wunsch? Erst wenige Tage ist es her, dass sich der einstige Bachelorette-Boy für eine aufwendige Haartransplantation unters Messer gelegt hat. Der Grund? Der Verlobte von Jessica Neufeld (24) träumt von einer längeren Mähne, die ihm aufgrund seiner Geheimratsecken in den vergangenen Jahren verwehrt blieb – wie er nun in seinem neusten YouTube-Video ganz offen verriet.



