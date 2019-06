Hier wird bereits eifrig Werbung gemacht! Am 28. Juni soll Michael Wendlers (46) neues Album "Stunde Null" auf den Markt kommen. Seine Freundin Laura promotet die Single "Einer liebt immer mehr", die auch auf der Platte zu finden sein wird, allerdings schon jetzt fleißig. Auf Instagram postete sie einen Clip, in dem sie textsicher die Lippen zu dem Song bewegt – und dazu nicht selten die Augen aufreißt oder ihr mittlerweile berühmt-berüchtigtes Duckface macht. Bei einigen Followern kommt die kleine Playback-Show deshalb nicht sonderlich gut an: "Jetzt dreht sie komplett durch", lautete nur ein negativer Kommentar.



