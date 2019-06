Damit hätte sie wohl nicht gerechnet! In ihrem aktuellen Instagram-Video wagt sich Daniela Katzenberger (32) zur Abkühlung in den Pool – doch der ist offenbar etwas kälter als gedacht: Sichtlich angespannt begibt sich die 32-Jährige ins kühle Nass und scheint dabei beinahe einen Kälte-Schock zu erleiden. Die Blondine lässt sich von dem deutlichen Temperaturunterschied allerdings nicht die Laune verderben und lacht weiter tapfer in die Kamera. Auch von ihren Fans wurde die Katze letztendlich mit viel Zuspruch für ihren Mut entlohnt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de