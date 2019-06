Diese Vorgabe sieht Pietro Lombardi (26) so gar nicht ein! Eigentlich freute sich der einstige DSDS-Sieger auf seinen Auftritt beim "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag. Der kam dann aber kurz vor knapp gar nicht mehr zustande. Der Grund? Der Sender wollte den Musiker nicht mit seiner geliebten Cappy auftreten lassen – und das brachte Pie so in Rage, dass er sich wieder ins Auto setzte und nach Hause fuhr.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de