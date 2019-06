Rote Rosen und ganz viel Liebe für Heidi Klum! Am Samstag wurde die Germany's next Topmodel-Mama 46 Jahre alt. Ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) scheute deshalb keine Kosten und Mühen, um das Geburtstagskind mit einer blumigen Liebeserklärung zu überraschen. Auf Instagram postete die Laufsteg-Schönheit eine ganze Fotoreihe, auf der zu sehen ist, wie sie überglücklich einen riesigen Strauß roter Rosen entgegennimmt – zum Dank überhäuft sie ihren Tom mit Küssen. Dabei unterläuft Heidi doch glatt ein kleiner Fauxpas, als es um die Schreibweise des Geburtsortes ihres Göttergatten in spe geht…



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de