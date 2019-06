Überteuertes Verhütungsmittel oder cooler Verkaufs-Gag? Seit 31. Mai ist sie da – die neue EP "She Is Coming" von Pop-Star Miley Cyrus (26). Sie ist die erste von insgesamt drei Platten mit je sechs Songs, die sich zum Album "She Is Miley Cyrus" zusammensetzen. Für die Veröffentlichung ihrer neuen Aufnahmen hat Miley sich eine verrückte Merchandise-Idee ausgedacht: Auf seiner offiziellen Webseite verkauft der frühere Disney-Star nicht nur T-Shirts und Poster, sondern auch eigene Kondome – für 20 Dollar pro Stück!

"She Is Coming 1-833-SHE-IS-MC" steht auf der schwarzen Verpackung der Gummis, die es online zu erwerben gibt. Im Preis inbegriffen ist auch der Download des gleichnamigen EPs. Während die Songs allerdings sofort zur Verfügung stehen, werden die Merchandise-Produkte erst ab Ende Juni versendet. Die Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis die Luxus-Kondome bei ihnen eintreffen. Dass es bei ihren neuen Liedern heiß hergeht, deutete sich im Netz schon länger an: Passend zu ihrer Werbeidee zeigte sich die 26-Jährige auch auf Instagram in eindeutigen Posen und warb damit für ihre neuen Songs.

Die Vermarktung der Verhütungsmittel bestätigt nun die Sex-Offensive der Blondine. Aber auch andere Merchandise-Produkte outen sich als besonders exzessiv: "I Love my Pussy" und "Phone Sex is Safe Sex" prangen auf zwei Hoodies, die in ihrem Shop erhältlich sind. Was sagt ihr zu dem Kondom-Verkauf? Stimmt ab!

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Studio, Juni 2019

Getty Images Miley Cyrus bei der Vanity Fair Oscar Party

Splash News Miley Cyrus bei der "Isn't It Romantic"-Premiere, 2019

