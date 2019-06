Am 1. Juni gaben sich Barbara Meier (32) und Klemens Hallmann bei einer romantischen Zeremonie in Venedig das Jawort. Zu ihrer Hochzeitsfeier waren neben Freunden und Verwandten des Paares auch prominente Gäste wie Sylvie Meis (41), Franziska Knuppe (44) und Arnold Schwarzenegger (71) geladen. In einem emotionalen Post auf ihrem Instagram-Account meldet sich die Rothaarige jetzt mit ersten Worten als frisch gebackene Ehefrau.



