Mit dieser Nachwuchs-Nachricht hätten die Fans von Chryssanthi Kavazi (30) und Tom Beck (41) wohl nicht so schnell gerechnet. Erst im August vergangenen Jahres schipperten die GZSZ-Darstellerin und der einstige Alarm für Cobra 11-Held in den Hafen der Ehe ein. Obwohl die beiden Schauspieler ihr Eheglück eigenen Angaben zufolge zunächst zu zweit genießen wollten, ließ die 30-Jährige jetzt die Baby-Bombe platzen. Auf Instagram postete sie ein erstes Babybauch-Pic mit den eindeutigen Zeilen: "Hi, wir sind's" – da freuen sich natürlich auch die übrigen Daily-Darsteller.



