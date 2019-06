Jessica Paszka (29) war auf Ibiza so richtig in Partylaune! Und das bedeutet bei der TV-Beauty natürlich vor allem eins: heiße Fummel zu tragen, die ihre durchtrainierten Kurven perfekt zur Geltung bringen! Im für seine VIP-Partys berühmten Hotel Ushuaia zeigte die Sportskanone ihren Traumkörper in einem schwarzen Bikinioberteil im Fetisch-Look, einer Highwaist-Bikinihose und SM-Leder-Kettendekoration. Für einige Fans der ehemaligen Bachelorette war dieses gewagte Outfit zu viel des Guten!

Auf Instagram teilte Jessica ihr freizügiges Party-Ensemble und spaltete damit die Meinung ihrer Fans. "Tolle Figur – keine Frage. Aber Leute, was ist daran heiß? Das sieht aus, als wäre sie aus einem SM-Schuppen gehüpft – definitiv too much", kommentierte eine Nutzerin den Beitrag. Eine weitere Userin stimmte ihr da voll und ganz zu: "Sorry, aber das gehört irgendwie zur Privatsphäre... so im Bett mit dem Partner oder einer SM-Party."

Die Promi-Damen hingegen waren vom Look ihrer Kollegin hingerissen. Bachelor-Gewinnerin Jennifer Lange und die einstige Love Island-Beauty Chethrin Schulze (27) verliehen jeweils mit einem "Uhlala" und einem Feuer-Emoji beziehungsweise einem Herz-Emoticon ihrer Begeisterung Ausdruck. Auch Model Sarah Knappik (32) kommentierte mit einem Smiley, das Herzchen in den Augen hat.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Juni 2019 auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Juni 2019 auf Ibiza

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juni 2019 in Berlin

