Sarah Lombardi und Sohnemann Alessio (3) sind unzertrennlich! Und auch die Karriere der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin scheint in diesem Jahr unter einem guten Stern zu stehen: Nachdem die Sängerin als Teil der Das Traumschiff-Crew angeheuert hatte, bestätigte sie nur kurz darauf, dass sie bei "Holiday on Ice" dabei sein wird. Zuletzt folgte die Neuigkeit über ihren Job als Das Supertalent-Jurorin – Sarahs Zeitplan dürfte in nächster Zeit ziemlich straff sein. Doch wie vereinbart die 26-Jährige das mit ihrem Mama-Dasein? "Alessio ist ja oft auch mit dabei, also beim 'Traumschiff' war er mit dabei, beim 'Supertalent' wird er auch mitkommen. [...] Ich glaube, für einen kleinen Jungen ist es das Schönste, trotzdem bei Mama zu sein, auch wenn sie arbeiten muss!", erklärte sie im Promiflash-Interview.



