Die Luft für R. Kelly (52) wird immer dünner! In den 90er Jahren wurde der Musiker durch Songs wie "I Believe I Can Fly" bekannt, heute ist er hauptsächlich wegen zahlreicher Missbrauchsvorwürfe in den Schlagzeilen. Erst im Mai soll eine weitere junge Frau im Zuge des Gerichtsverfahrens, das gegen den RnB-Superstar eingeleitet worden ist, ausgesagt haben. Nun soll sich ein ehemaliger Mitarbeiter des Promis zu Wort gemeldet haben – und das mit besorgniserregenden Neuigkeiten.

Laut TMZ hat der Zeuge für den Prozess wichtige Hinweise gegeben. Bisher waren bereits drei Fälle schweren Missbrauchs minderjähriger Opfers bekannt. Der Ex-Angestellte gab gegenüber den Geschworenen nun an, dass es sich dabei nicht um Ausnahmen gehandelt habe: R. Kelly soll sich an weiteren unmündigen Mädchen vergriffen und das Ganze auf Videos festgehalten haben.

Die vermeintlichen Bänder soll der Sänger wie Trophäen behalten haben. Als diese dann in die Hände des ehemaligen Mitarbeiters gelangt sind, soll der Angeklagte ihn bestochen haben. Daraufhin habe dieser die pornografischen Clips an den "Gotham City"-Interpreten zurückgegeben. Angeblich sollen diese nun den Bundesagenten vorliegen und geprüft werden. Wie das Material von dem Sänger zu den Agenten gelangt ist, ist noch unklar. Für R. Kelly sieht es jedenfalls gar nicht gut aus: Ihm drohen bereits ohne neue Beweise 30 Jahre Haft.

Getty Images R. Kelly, Sänger

Getty Images R. Kelly am 25. Februar 2019

Getty Images R. Kelly im Mai 2019 in Chicago

