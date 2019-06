Hat sich Sylvie Meis (41) hier etwa einen kleinen Fashion-Fauxpas erlaubt? Am vergangenen Samstag war es für ihre Freundin Barbara Meier (32) endlich so weit: In der ewigen Stadt, Venedig, schwor sie ihrem Partner Klemens Hallmann die ewige Treue. Auf der hochkarätigen Gästeliste stand natürlich auch die Dessous-Designerin, die mit einer aufreizenden Spitzenrobe ein echter Hingucker war. Zu viel des Guten? "Ein No-Go", wetterten einige Fans und befanden, dass die 41-Jährige der Braut die Show stehle. Barbara höchstpersönlich verteidigte ihre Freundin hingegen: "Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Freundin Sylvie den schönsten Tag meines Lebens mit mir gefeiert hat und fand ihr Kleid wunderschön", erklärte sie gegenüber Gala.



