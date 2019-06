Diese Momentaufnahme geht unter die Haut! Auf Instagram postete Pietro Lombardi (26) zu Beginn der Woche ein Video, das den Sänger mit seinem Söhnchen Alessio (3) zeigt. Während der DSDS-Juror für den Kleinen den Song "Use Somebody" von den Kings of Leon singt, schaut der Spross seinen Papa völlig verliebt an und schunkelt sanft zur Musik. "Unzertrennlich", schreibt der 26-Jährige zu dem Clip – und bringt mit diesem Beitrag vor allem die Herzen vieler Promi-Damen zum Schmelzen...



