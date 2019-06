Wird die Insel der Liebe dieses Jahr etwa ganz brav und keusch bleiben? Eigentlich ist die britische Kuppelshow Love Island ja bekannt für heiße Liebesszenen und leicht bekleidete Turteleien. Auf der Insel gelten eben andere Gesetze – und viele Fans wären geradezu enttäuscht, wenn sich die Stars der Reality-Show plötzlich ganz zugeknöpft geben würden. Genau das könnte in der kommenden Staffel aber passieren!

Nachdem sich schon die Gewinner der vorigen Staffel, Dani Dyer und Jack Fincham, dazu entschieden hatten, keinen Sex vor laufender Kamera zu haben, erklärten nun auch einige Teilnehmer der aktuellen Staffel: Sie wollen ebenfalls auf Sex verzichten. Das berichtet die britische Zeitung The Mirror. Kandidat Curtis Pritchard (23) erklärte überzeugt: "Ich werde keinen Sex haben. Es ist eine private Angelegenheit, die hinter verschlossenen Türen und nicht vor den Augen der Welt passieren sollte." Auch Pritchards Kollegin Amber Gill spricht sich gegen Sex in der kommenden Staffel aus: "Ich werde keinen Sex vor der Kamera haben. Und ich glaube nicht, dass ich meine Meinung ändere. Sobald ich etwas gesagt habe, bin ich diesbezüglich ziemlich stur."

Einer, der probieren will, standhaft zu bleiben, aber weiß, dass dies nicht immer so einfach ist, ist Anton Danyluk. Er sagte zur britischen Zeitung: "Ich bin Italiener und habe viele Hormone in meinem Körper... So etwas kann also passieren, aber ich werde versuchen, es nicht zu tun." Glaubt ihr, die Kandidaten werden sich an ihre Vorsätze halten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / curtispritchard12 Curtis Pritchard, Profi-Tänzer

Anzeige

Instagram / amberrosegill Amber Gill, UK-"Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / anton_danyluk Anton Danyluk, britischer Fitness-Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de