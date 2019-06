Wie kam es zu dem Unglück? Vor etwas mehr als drei Monaten kam die ältere Schwester von Rapper T.I. (38) auf tragische Weise ums Leben – Precious Harris knallte mit ihrem Wagen in eine Leitplanke und starb nur eine Woche später an ihren schweren Verletzungen. Nun gibt es offenbar neue Erkenntnisse zu der Ursache des Unfalls – und diese belasten die 66-Jährige schwer: Stand sie etwa unter Drogeneinfluss, als sie sich an diesem Tag hinters Steuer setzte?

Nach Informationen von TMZ scheint es daran wohl keinen Zweifel zu geben. Ein Gerichtsmediziner hat offenbar festgestellt, dass die Schwester des Musikers an den Folgen einer "Kokain-Vergiftung, die ihre hypertensive Herz-Kreislauf-Erkrankung (Bluthochdruck) noch verschlimmerte", gestorben sei. Dem Obduktionsbericht zufolge sei durch den verschlimmerten Bluthochdruck nicht mehr genug Blut in die Organe und somit auch in ihr Gehirn geflossen – möglicherweise könnte sie also bereits während der Fahrt das Bewusstsein verloren haben.

Wie sehr T.I. der Verlust seiner 28 Jahre älteren Schwester mitgenommen hat, machte er bereits kurz nach ihrem Tod deutlich. Damals nahm der Rapper in den sozialen Netzwerken mit bewegenden Worten Abschied von seiner Schwester: "Wir alle lieben dich, vermissen dich und schätzen dich für deine Liebe, deinen Dienst und deine lebenslange Hingabe für uns."

