In diesem Jahr lief die 14. Staffel von Germany's next Topmodel und am Ende stand – nach vielen Zickereien und Tränen – Simone Kowalski auf dem Siegertreppchen. Jede Folge wirkte für die Zuschauer stets professionell, aber so einige Missgeschicke, Lacher und Sprüche gab es natürlich trotzdem. Heidi Klums (46) Nachwuchsmodels ließen nämlich keinen Scherz und keine Grimasse aus – und viele davon wurden zur Freude der Zuschauer aufgezeichnet. Jetzt postete GNTM ein Video mit den lustigen Outtakes der Sendung.

Heidis Schützlinge hatten oft mit kleinen Problemen zu kämpfen. Häufig waren vor allem die vielen Interviews für die Mädels echte Hürden, wie das YouTube-Video des offiziellen GNTM-Kanals zeigt. Mit Fragezeichen im Gesicht und einem "Ääh" auf den Lippen stellten sich die aufgeregten Girls neugierigen Fragen. Oft konnte die TV-Crew den Kandidatinnen dabei auch lustige Geständnisse entlocken. So verriet Cäcilia: "Ja, vielleicht bin ich ja eine geile Sau." Und Lena war sich sicher, ziemlich nervig zu sein.

Eine weitere Herausforderung war der Lippenstift – der klebte nämlich ständig an den Zähnen. Das regte besonders Vanessa auf, die sich die Farbspuren fluchend mit dem Finger von der Kauleiste schrubbte. Einmal mehr sorgte Lena für einen Lacher, als das Nachwuchsmodel nieste. Da hieß es hinter der Kamera direkt: "Die niest immer wie so ein 75-jähriger LKW-Fahrer." Aber auch bei den Profis lief nicht immer alles glatt, wie das Video ebenfalls beweist. Bill Kaulitz (29) musste seinen Hund nämlich davon abhalten, die TV-Crew anzuknabbern. "Stitch, nicht beißen", zischte er immer wieder vor laufender Kamera.

Getty Images Simone, "Germany's next Topmodel"-Siegerin 2019

Getty Images Sayana und Cäcilia, "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Getty Images Bill Kaulitz beim Made for More Award 2019 in München

