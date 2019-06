Bei Jennifer Lange und Andrej Mangold (32) ging es im Urlaub heiß er! Im Mai verbrachte das Bachelor-Pärchen ein paar entspannte Tage auf Jamaika. Während dieser Auszeit veröffentlichte der Basketballer ein hottes Paar-Selfie aus dem Bett. Nun scheint auch Jenny ihr Handy noch mal nach Bildern durchforstet zu haben. Die TV-Beauty postete ein süßes Throwback-Motiv mit ihrem Schatz unter einem Wasserfall!

Auf Instagram versüßte Jenny ihren Followern den Tag mit dem Knutsch-Pic und einer ganz simplen Bildunterschrift: "Liebe." Mit den Hashtags #meinMann und #nichtsfühltsichbesseran unterstrich sie zusätzlich, wie tief ihre Gefühle für Andrej sind. Kein Wunder also, dass der Wasserfall-Beitrag bei den Fans der Turteltauben bestens ankam. Schon nach wenigen Stunden hatten über 17.700 Follower auf den Like-Button gedrückt.

Auch Andrej war auf seinem Account im Love-Modus. Der Profi-Sportler teilte ebenfalls eine Aufnahme von der Reise – allerdings nicht an einem Wasserfall, sondern am Pool. Darauf ist klar zu erkennen, wie er seine Freundin im Bikini verträumt anschmachtet. Liebevoll schrieb er: "Mir dir fühlt sich jeder Moment wie Urlaub an!"

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jenny Lange im Juni 2019

Anzeige

Instagram / dregold Jenny Lange und Andrej Mangold im Mai 2019 auf Jamaika

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jenny Lange im Mai 2019 auf Jamaika

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de